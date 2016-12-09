Праздничные выходные
По информации Минтруда, следующие длинные праздники ожидаются в феврале — отдыхаем четыре дня — с 23 по 26 февраля. Выходными станут числа: 8 марта, 1, 6, 7, 8 и 9 мая, 12 июня. Напомним, также нерабочими праздничными днями в этом году объявляются 25 июня — Ураза-байрам и 1 сентября — Курбан-байрам.Подробнее...
Вакцинация от бешенства
В районе работниками ветеринарной станции планово продолжается вакцинация плотоядных животных от бешенства. Эту процедуру ветеринары начали еще в декабре прошлого года. По плану работа будет завершена в феврале 2017 г.
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Олимпиада по башкирскому языку
На базе Башкирской республиканской гимназии–интерната №1 им. Рами Гарипова проходит Межрегиональная олимпиада по башкирскому языку и литературе. В ней принимают участие 278 школьников из 61 муниципального района и городских округов РБ, а также –– из регионов Российской Федерации.
Наш рай... Подробнее...
Помощь юристов
18 января в Благовещенске состоится первый в новом году выездной прием граждан в рамках оказания им бесплатной юридической помощи. Юристы республиканских министерств и ведомств каждую среду будут консультировать жителей в одном из районов и городов Башкирии. Полный график выездных приемов утвержден Правительством Башкортостана и дост... Подробнее...
Утвержден план
На заседании Президиума Правительства Башкортостана утвержден план мероприятий по проведению в республике Года экологии и особо охраняемых природных территорий.
В него включено более 100 мероприятий в сфере охраны атмосферного воздуха, водных объектов, недропользования, растительного и животного мира, а также повышения экологической культуры ... Подробнее...
Праздничные выходные
Вакцинация от бешенства
Олимпиада по башкирскому языку
Помощь юристов
Утвержден план
Каждая мать переживает и волнуется за своего ребенка. Так Раушания Мансуровна, учительница начальных классов средней школы с. Кашкино, дождалась из армии своего второго сына Айдара. Для нее День матери стал двойным праздником.
В одной из деревень нашего северного района, в Кучаново живет Мазиан Сагадиева. Глаза ее добрые, душа чистая. Глаза ее добрые, душа чистая. Нелегкая жизнь, в которой было множество событий отпечаталась на ее лице, усеянном мелкими и глубокими морщинами. Мазиан Туктамышевна — труженик тыла, и на днях ей исполнилось 89 лет. Слушая рассказы о судьбе этой женщины, слезы невольно подступают к глазам.
Ее, стильную и яркую, видно издали, она выделяется на фоне общей толпы. Ну и пусть ей далеко за полвека… Она активна, жизнерадостна и позитивна. И имя ее ––– Анфиса Садриева.
Информация по созданию Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Ельцина в Республике Башкортостан
Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина является структурно-новым библиотечным подразделением, зарекомендовавшим себя как многофункциональный центр информационной поддержки, имеющий государственную и общественную значимость в регионе.
Перед выпускниками не только 11-ых классов, но и девятиклассниками стоит непростая задача — определиться с выбором будущей профессии.
В преддверии Дня работников дошкольного образования в детских садах нашего района прошел конкурс. За звание «Воспитатель года-2016» боролись шесть воспитателей детских садов нашего района.
Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает что, в Российской Федерации более 850 тысяч человек имеют ВИЧ-положительный статус. Каждый день в России в среднем заражается ВИЧ-инфекцией 11 человек.
Чтоб от гриппа не свалиться,
Надо вовремя привиться!
Мне не страшен грозный грипп,
Потому что я привит!
Иммунизация против гриппа не только уменьшает риск заболевания, но и обеспечивает предупреждение связанных с ним осложнений, либо уменьшает их тяжесть в случае возникновения.
Вот уже вторую неделю жители райцентра могут приобрести мясную продукцию местных производителей не только в четверг, но теперь и в пятницу. Открытие сельхозрынка, расположившегося в одном из корпусов бывшего детсада №2 (возле мечети), состоялось 28 октября.
Вчера завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В историческом событии государственной важности уже приняли участие сотни тысяч деревень и сел по всей РФ. Как она проходила в нашем районе, с какими проблемами приходилось сталкиваться переписчикам, мы решили выяснить на деле.
Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан предупреждает участников ВЭД об усилении контроля за древесно-упаковочным материалом из-за участившихся случаев обнаружений сосновой стволовой нематоды на границе Европейского Союза.
С благодарностью Хаузетдин Нуриахметов выслушав самые искренние поздравления и наилучшие пожелания, поделился воспоминаниями о своей долгой и нелегкой жизни. Благо удивительная память и острый ум не изменяют ему и в 90 лет.
1 октября свой юбилейный день рождения будет отмечать жительница села Аскино, мама и неоднократная бабушка, прабабушка – Вера Семеновна Баранова. И хоть у женщин говорить о возрасте не принято, эту дату просто нельзя обойти стороной. В этот день Вере Семеновне исполнится 70 лет. В преддверии знакового события мы побывали в гостях у юбиляра. Те, кто знает супругов Барановых, наверняка отмечают для себя особую, доверительно теплую атмосферу, царящую в доме.
Среди агрономов и руководителей сельхозпредприятий, районов республики широко известен профессор, доктор сельскохозяйственных наук Рафиз Ахматзеевич Акберов, уроженец с.Кигазы. Сегодня на полях и в сельскохозяйственном производстве трудятся его тысячи воспитанников.
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