В одной из деревень нашего северного района, в Кучаново живет Мазиан Сагадиева. Глаза ее добрые, душа чистая. Глаза ее добрые, душа чистая. Нелегкая жизнь, в которой было множество событий отпечаталась на ее лице, усеянном мелкими и глубокими морщинами. Мазиан Туктамышевна — труженик тыла, и на днях ей исполнилось 89 лет. Слушая рассказы о судьбе этой женщины, слезы невольно подступают к глазам.