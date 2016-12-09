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Последние обновление:Понедельник 31 Октября 2016, 06:59

В зачет XIX спартакиады

На районном этапе соревнований «Веселые старты», проводимом в зачет XIX спартакиады школьников, участвовало шесть команд из двух школ райцентра и средней школы  с. Кашкино.  По итогам состязаний отстаивать честь района 9-11 февраля  на зональном этапе в с. Калтасы предстоит команде учащихся 6А класса АСШ №1 в составе десяти человек. ... Подробнее...

Грипп и ОРВИ

По данным Аскинской ЦРБ, в январе в районе заболевших гриппом и ОРВИ насчитывается 1399 человек, из них  — 847 детей. По сравнению с прошлым годом количество инфицированных увеличилось. Пик заболеваемости пришелся на новогодние праздники (с 1 по 9 января) — поступило 817 вызовов скорой помощи. В данное время наблюдается спад —  230 о... Подробнее...

Весенняя капель

Сегодня в актовом зале  в Центре детского творчества «Мельница»  проходит   районный этап республиканского  конкурса юных дарований «Весенняя капель». Цель данного фестиваля: создать условия для развития творческого потенциала учащихся.

 

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Операции «Штраф»...

В целях организации работы по взысканию административных штрафов, выявлению и привлечению должников к административной ответственности  на территории  района с 23 по 31 января проводится оперативно-профилактическая операция «Штраф». Во избежание привлечения к ответственности призываем  жителей района  своевременно оплачивать административные штрафы. Их  можно о... Подробнее...

Подготовка к ЕГЭ

Подготовка к ЕГЭ

Преподаватели Бирского филиала БГУ для обучающихся 11 классов на базе АСШ №1 организовали профориентационную работу. Ими проведены мастер-классы по сдаче и подготовке к выпускным экзаменам по следующим предметам: русскому языку, математике, физике, биологии, истории, английскому языку, обществознанию, химии и географии, а также физич... Подробнее...

  • В зачет XIX спартакиады

  • Грипп и ОРВИ

  • Весенняя капель

  • Операции «Штраф»...

  • Подготовка к ЕГЭ

    Подготовка к ЕГЭ

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Люди села

Айдар планирует поступать в магистратуру, помогать матери и младшей сестренке Айгуль.

Сыночек мой! Вернулся! Солдат устроил двойной праздник для матери

09.12.2016 11:23

Каждая мать переживает и волнуется за своего ребенка. Так Раушания Мансуровна, учительница начальных классов средней школы с. Кашкино, дождалась из армии своего второго сына Айдара. Для нее День матери стал двойным праздником.

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Мазиан Туктамышевна — уже много десятков лет постоянная подписчица нашего издания. — Всегда с нетерпением жду свежих новостей в районной газете. В этом году с льготной подпиской ко мне специально приехали сотрудники редакции, за что им очень благодарна, — говорит она.

Не отчаивается и не падает духом Мазиан Сагадиева — верная подписчица районки

24.10.2016 11:36

В одной из деревень нашего северного района, в Кучаново живет Мазиан Сагадиева. Глаза ее добрые, душа чистая. Глаза ее добрые, душа чистая. Нелегкая жизнь, в которой было множество событий отпечаталась на ее лице, усеянном мелкими и  глубокими морщинами. Мазиан Туктамышевна — труженик тыла, и на днях ей исполнилось 89 лет. Слушая рассказы о судьбе этой женщины, слезы  невольно подступают к глазам.

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Анфиса Имматовна гордится, что родилась, выросла и живет в родном районе, трудилась на его благо.

Женщина без возраста, или как не поддаваться времени

30.09.2016 04:51

Ее, стильную и яркую, видно издали, она выделяется на фоне общей толпы. Ну и пусть ей далеко за полвека… Она  активна, жизнерадостна и позитивна. И имя ее ––– Анфиса Садриева.

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Образование

Информация по созданию Регионального центра доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки им.Б.Ельцина в Республике Башкортостан

22.11.2016 06:25

Региональный центр доступа к информационным ресурсам Президентской библиотеки имени Б. Н. Ельцина является структурно-новым библиотечным подразделением, зарекомендовавшим себя как многофункциональный центр информационной поддержки, имеющий государственную и общественную значимость в регионе.

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Выпускникам, посетившим Ярмарку, поможет определиться с будущей профессией раздаточный материал от образовательных учреждений.

В районе прошла Ярмарка профессий Выбор — за вами

18.10.2016 07:08

Перед выпускниками не только 11-ых классов, но и девятиклассниками стоит непростая задача — определиться с выбором будущей профессии.

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Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней готовить

Воспитателю надо глубоко знать жизнь, чтобы к ней готовить

03.10.2016 11:05

В преддверии Дня работников дошкольного образования в детских садах нашего района прошел конкурс. За звание «Воспитатель года-2016» боролись шесть воспитателей детских садов нашего района.

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Здравоохранение

Осторожно! Инсульт!

13.01.2017 09:22

В России каждый год более 400 тысяч человек переносят инсульт. Из них 35 процентов погибают. В большинстве случаев их можно спасти, если быстро и правильно оказать им медицинскую помощь.

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Стоп ВИЧ СПИД

01.12.2016 05:37

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан сообщает что, в Российской Федерации более 850 тысяч человек имеют ВИЧ-положительный статус. Каждый день в России в среднем заражается ВИЧ-инфекцией 11 человек.

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Я не буду целоваться, коль не будешь прививаться! Частушки о гриппе по – аскински

Я не буду целоваться, коль не будешь прививаться! Частушки о гриппе по – аскински

10.11.2016 12:33

Чтоб от гриппа не свалиться,

Надо вовремя привиться!

Мне не страшен грозный грипп,

Потому что я привит!

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Сельское хозяйство

Излишки – на продажу. В райцентре открылся сельхозрынок

Излишки – на продажу. В райцентре открылся сельхозрынок

07.11.2016 06:06

Вот уже вторую неделю жители райцентра могут приобрести мясную продукцию местных производителей не только в четверг, но теперь и в пятницу. Открытие сельхозрынка, расположившегося в одном из корпусов бывшего детсада №2 (возле мечети), состоялось 28 октября.

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«Село в порядке — страна в достатке!»под таким лозунгом завершилась сельхозперепись

«Село в порядке — страна в достатке!»под таким лозунгом завершилась сельхозперепись

16.08.2016 11:45

Вчера завершилась Всероссийская сельскохозяйственная перепись. В историческом событии государственной важности уже приняли участие сотни тысяч деревень и сел по всей РФ. Как она проходила в нашем районе, с какими проблемами приходилось сталкиваться переписчикам, мы решили выяснить на деле.

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Об усилении контроля за древесно-упаковочным материалом

Об усилении контроля за древесно-упаковочным материалом

09.08.2016 06:24

Управление Россельхознадзора по Республике Башкортостан предупреждает участников ВЭД об усилении контроля за древесно-упаковочным материалом из-за участившихся случаев обнаружений сосновой стволовой нематоды на границе Европейского Союза.

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Юбилеи

Хаузетдин Кашфеласрарович к своему 90-летнему юбилею смастерил больше 200 табуреток.

Упорный труд побеждает любые невзгоды Наш земляк Хаузетдин Нуриахметов отметил 90-летний юбилей

09.01.2017 11:32

С благодарностью Хаузетдин Нуриахметов выслушав самые искренние поздравления и наилучшие пожелания,  поделился  воспоминаниями о своей долгой и нелегкой жизни. Благо удивительная память и острый ум не изменяют ему  и в 90 лет.

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Вера Семеновна ─ по-настоящему счастливый человек, ведь она окружена любовью и заботой родных.

Бесценны мудрость и душевный свет И в семьдесят жить ярко позволяют

30.09.2016 04:45

1 октября свой юбилейный день рождения будет отмечать жительница села Аскино, мама и неоднократная бабушка, прабабушка – Вера Семеновна Баранова. И хоть у женщин говорить о возрасте не принято, эту дату просто нельзя обойти стороной. В этот день Вере Семеновне исполнится 70 лет. В преддверии знакового события мы побывали в гостях у юбиляра. Те, кто знает супругов Барановых, наверняка отмечают для себя особую, доверительно теплую атмосферу, царящую в доме.

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Жизнь связана с изучением свойств почв Профессор БГАУ Рафиз Акберов отмечает юбилей

Жизнь связана с изучением свойств почв Профессор БГАУ Рафиз Акберов отмечает юбилей

30.09.2016 04:20

Среди агрономов и руководителей сельхозпредприятий, районов республики широко известен профессор, доктор сельскохозяйственных наук Рафиз Ахматзеевич Акберов, уроженец с.Кигазы. Сегодня на полях и в сельскохозяйственном производстве трудятся его тысячи воспитанников.

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