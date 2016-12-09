1 октября свой юбилейный день рождения будет отмечать жительница села Аскино, мама и неоднократная бабушка, прабабушка – Вера Семеновна Баранова. И хоть у женщин говорить о возрасте не принято, эту дату просто нельзя обойти стороной. В этот день Вере Семеновне исполнится 70 лет. В преддверии знакового события мы побывали в гостях у юбиляра. Те, кто знает супругов Барановых, наверняка отмечают для себя особую, доверительно теплую атмосферу, царящую в доме.